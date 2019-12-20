Эксперты дали рекомендации по выбору новогодней ёлки

На подмосковных базарах началась продажа новогодних ёлок. Специалисты рассказали, как выбрать дерево по его внешнему виду.

Как сообщает телеканал «360», специалисты рекомендуют внимательно изучить внешний вид ёлки: ствол должен быть без трещин, а ветки целыми. При этом цвет иголок может зависеть от особенностей пигмента.

«Цвет уникален, на самом деле. Ёлка может быть прям зелёная-зелёная, а может быть чуть-чуть жёлтенькая. Но это не значит, что она сохнет, просто у неё такой пигмент цвета», — пояснил продавец ёлок Михаил Криксин.

По мнению экспертов, лучше всего приобретать ёлку на специальных базарах.

На подмосковных базарах уже продаются ёлки, привезённые из питомников Кировска, Владимира, Тамбова и других регионов.

Специалисты отмечают, что за деревом необходимо правильно ухаживать, чтобы оно простояло до старого Нового года.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку.