Эксперты дали рекомендации по выбору новогодней ёлки
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», специалисты рекомендуют внимательно изучить внешний вид ёлки: ствол должен быть без трещин, а ветки целыми. При этом цвет иголок может зависеть от особенностей пигмента.
«Цвет уникален, на самом деле. Ёлка может быть прям зелёная-зелёная, а может быть чуть-чуть жёлтенькая. Но это не значит, что она сохнет, просто у неё такой пигмент цвета», — пояснил продавец ёлок Михаил Криксин.
По мнению экспертов, лучше всего приобретать ёлку на специальных базарах.
На подмосковных базарах уже продаются ёлки, привезённые из питомников Кировска, Владимира, Тамбова и других регионов.
Специалисты отмечают, что за деревом необходимо правильно ухаживать, чтобы оно простояло до старого Нового года.
Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку.