Эксперты дали рекомендации по выбору новогодней ёлки

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На подмосковных базарах началась продажа новогодних ёлок. Специалисты рассказали, как выбрать дерево по его внешнему виду.
Эксперты дали рекомендации по выбору новогодней ёлки
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», специалисты рекомендуют внимательно изучить внешний вид ёлки: ствол должен быть без трещин, а ветки целыми. При этом цвет иголок может зависеть от особенностей пигмента.

«Цвет уникален, на самом деле. Ёлка может быть прям зелёная-зелёная, а может быть чуть-чуть жёлтенькая. Но это не значит, что она сохнет, просто у неё такой пигмент цвета», — пояснил продавец ёлок Михаил Криксин.

По мнению экспертов, лучше всего приобретать ёлку на специальных базарах.

На подмосковных базарах уже продаются ёлки, привезённые из питомников Кировска, Владимира, Тамбова и других регионов.

Специалисты отмечают, что за деревом необходимо правильно ухаживать, чтобы оно простояло до старого Нового года.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку.

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