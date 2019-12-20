В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

В школе №37 города Волжского Волгоградской области организована служебная проверка после получения информации, что педагог заклеивала скотчем рты семерым второклассникам, чтобы их успокоить.

Об этом сообщили в региональном комитете образования.

«По данным руководства школы, в образовательном учреждении организована внутренняя проверка информации о данном факте», — цитирует представителя учреждения РИА Новости.

При этом, по словам матери одного из учеников, это было сделано в шуточной форме, однако некоторым родителям такой метод преподавателя не понравился.

«Дети шумели, баловались, и она просто в шутку заклеила одному ребёнку, потом другие стали тоже просить, чтобы и им заклеили... Это как игра была, но некоторые родители восприняли всерьёз и пожаловались», — рассказала женщина.

Она также уточнила, что учительница начала преподавать в их классе только в этом учебном году.

Местные СМИ передавали, что в четверг, 19 декабря, учительница начальных классов была недовольна шумом на уроке и заклеила семерым ученикам 2-го «Г» рты скотчем. Некоторые из них после уроков, «плача», рассказали о случившемся родителям.

Ранее в Волгоградской области отстранили от работы учительницу, которая перед всем классом отстригла чёлку 14-летнему подростку.

В конце октября в Татарстане уволилась школьный преподаватель, которую родители обвинили в заклеивании первоклассникам ртов скотчем за разговоры во время урока.