В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

Короткая ссылка
В школе №37 города Волжского Волгоградской области организована служебная проверка после получения информации, что педагог заклеивала скотчем рты семерым второклассникам, чтобы их успокоить.
В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном комитете образования.

«По данным руководства школы, в образовательном учреждении организована внутренняя проверка информации о данном факте», — цитирует представителя учреждения РИА Новости.

При этом, по словам матери одного из учеников, это было сделано в шуточной форме, однако некоторым родителям такой метод преподавателя не понравился.

«Дети шумели, баловались, и она просто в шутку заклеила одному ребёнку, потом другие стали тоже просить, чтобы и им заклеили... Это как игра была, но некоторые родители восприняли всерьёз и пожаловались», — рассказала женщина.

Она также уточнила, что учительница начала преподавать в их классе только в этом учебном году.

Местные СМИ передавали, что в четверг, 19 декабря, учительница начальных классов была недовольна шумом на уроке и заклеила семерым ученикам 2-го «Г» рты скотчем. Некоторые из них после уроков, «плача», рассказали о случившемся родителям.

Ранее в Волгоградской области отстранили от работы учительницу, которая перед всем классом отстригла чёлку 14-летнему подростку.

В конце октября в Татарстане уволилась школьный преподаватель, которую родители обвинили в заклеивании первоклассникам ртов скотчем за разговоры во время урока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить