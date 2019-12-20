В СПЧ прокомментировали идею разрешить полиции временно изымать детей из семьи

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Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что МВД России выступает за внесение в Семейный кодекс изменений, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи в случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью.
В СПЧ прокомментировали идею разрешить полиции временно изымать детей из семьи
  • РИА Новости

Как отметил Брод, в нерабочее время бывают ситуации, связанные с конфликтами, проблемными моментами, когда работники социальной опеки не присутствуют, но требуется вмешательство.

«И в такой ситуации могут подключиться сотрудники правоохранительных органов», — сказал эксперт.

Вместе с тем он задался вопросом, идёт речь о создании специального подразделения или же за это будет отвечать, например, участковый.

По словам Брода, важно определить и то, где именно будет содержаться ребёнок.

«Возможно, здесь стоит просто подумать о том, чтобы представители органов опеки дежурили в нерабочее время и с представителем правоохранительных органов приезжали в «горячую» точку для решения вопросов», — предложил он.

Ранее начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник заявил, что сотрудники ведомства зачастую сталкиваются с ситуациями, когда меры по изоляции ребёнка необходимо принимать незамедлительно.

URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор матери двух детей, обвиняемой в побоях.

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