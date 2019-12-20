В Симферополе прошла Сенаторская ёлка для одарённых школьников

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Около 900 крымских школьников посетили Сенаторскую ёлку в Симферополе, которая проводится под патронатом сенатора от Крыма Ольги Ковитиди.
В Симферополе прошла Сенаторская ёлка для одарённых школьников
  • Pixabay

Как сообщает «Крыминформ», на Сенаторскую ёлку пригласили победителей и призёров всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад и соревнований.

«Сенаторская ёлка зажигает свои огни для самых талантливых и одарённых ребят республики уже пятый раз. Мы радуем всех сладкими призами и персональными подарками. Около 900 ребят сегодня на Сенаторской ёлке, и каждый получил свой подарок! Это признание того, что наши отличники и отличницы, умницы и умнички, самые талантливые дети заслуживают внимания и подарков в день рождения Деда Мороза», — подчеркнула Ковитиди.

Она вручила учащимся начальных, средних и старших классов школ со всего полуострова памятные подарки.

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