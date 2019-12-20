Автоэксперт оценил предложение об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь
- РИА Новости
«Что нужно знать водителям в первую очередь? Что все экспресс-тесты, экспресс-анализы — это лишь помощь инспектору. И эти экспресс-тесты могут либо подтвердить опасения инспектора, его догадки, либо опровергнуть», — отметил Кадаков.
По его словам, установить, действительно ли водитель в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, можно в двух местах.
«В специализированной клинике, которая сертифицирована и может проводить подобные исследования, либо в передвижном медицинском пункте, то есть специальном медицинском автомобиле... Это можно будет оспорить и обратиться в другую клинику. Бояться этого не надо, если вы уверены в своей правоте, пожалуйста, можно и экспресс-тест пройти», — заключил эксперт.
Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщили, что ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Речь идёт об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использоваться бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-исследования слюны на наркотики.
В МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей.
При этом отмечалось, что водители имеют право отказаться от исследований без последствий.