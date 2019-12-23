В МВД назвали число вакантных должностей участковых

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Александра Рыкова
В России численность участковых уполномоченных полиции составляет 45 тыс. человек. При этом, как рассказали RT в пресс-службе МВД, вакантными остаются чуть более 5 тыс. должностей.
В МВД назвали число вакантных должностей участковых
  • РИА Новости

В ведомстве также отметили, что организация несения службы участковыми уполномоченными полиции в жилом секторе постоянно совершенствуется.

«Новые корректировки произведены и в 2019 году. В частности, ведомственным приказом МВД России детализированы функциональные задачи участковых уполномоченных, исключены избыточные и дублирующие обязанности. Кроме того, уточнён перечень лиц, подлежащих учёту в органах внутренних дел, конкретизирован механизм организации профилактической работы», — рассказали в МВД.

Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что работа по обустройству опорных пунктов участковых ведётся МВД совместно с региональными властями.

Ранее в МВД рассказали, как участковые уполномоченные проводят профилактику семейно-бытового насилия.

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