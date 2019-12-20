ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД, речь идёт об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использоваться бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-анализа слюны на наркотики.

В МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей. При этом водители имеют право отказаться от исследований без последствий, отметили в пресс-службе.

Согласно новым правилам, тест смогут предложить пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

Ранее руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал предложение конфисковывать автомобили у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания для нетрезвых водителей, действия которых привели к тяжёлым травмам или смерти людей. Так, за тяжкий ущерб здоровью виновник ДТП может получить от трёх до семи лет заключения, тогда как раньше максимальное наказание не превышало четырёх. В случае гибели человека суд может приговорить нарушителя к 12 годам лишения свободы, при большем количестве жертв — к 15 годам. В Госдуме отметили, что угроза более строгого наказания виновников дорожно-транспортных происшествий проявила себя как эффективный инструмент.

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