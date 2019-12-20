Пожар на швейной фабрике в Нальчике ликвидирован

Пожар на частной швейной фабрике в Нальчике ликвидирован, передаёт ГУ МЧС по региону.

«В 02:28 в пятницу пожар полностью ликвидирован», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно, что на швейной фабрике в Нальчике произошёл пожар, его площадь составила 300 кв. м.