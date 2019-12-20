Пожар на швейной фабрике в Нальчике ликвидирован
Пожар на частной швейной фабрике в Нальчике ликвидирован, передаёт ГУ МЧС по региону.
- РИА Новости
«В 02:28 в пятницу пожар полностью ликвидирован», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее стало известно, что на швейной фабрике в Нальчике произошёл пожар, его площадь составила 300 кв. м.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: