Пожар на швейной фабрике в Нальчике ликвидирован

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Пожар на частной швейной фабрике в Нальчике ликвидирован, передаёт ГУ МЧС по региону.
Пожар на швейной фабрике в Нальчике ликвидирован
  • РИА Новости

«В 02:28 в пятницу пожар полностью ликвидирован», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно, что на швейной фабрике в Нальчике произошёл пожар, его площадь составила 300 кв. м.

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