В Совфеде подготовят проект о регистрации инновационных лекарств без испытаний
«Законопроект потихоньку движется, появились реальные перспективы его внесения в Госдуму в весеннюю сессию. Речь идёт об упрощении регистрации в России инновационных препаратов», — сказал сенатор.
19 декабря российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с обеспечением лекарствами. По его словам, правительство уже предложило ряд решений, которые начинают реализовываться.
Президент также добавил, что необходимые для лечения редких заболеваний лекарства нужно регистрировать, так как люди не должны лишаться возможности их использовать.