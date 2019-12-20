В Совфеде подготовят проект о регистрации инновационных лекарств без испытаний

Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый рассказал ТАСС о планах внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года законопроект, которым предлагается не проводить клинические испытания при регистрации в России инновационных препаратов, ранее проверенных за рубежом по международным правилам.

«Законопроект потихоньку движется, появились реальные перспективы его внесения в Госдуму в весеннюю сессию. Речь идёт об упрощении регистрации в России инновационных препаратов», — сказал сенатор.

19 декабря российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с обеспечением лекарствами. По его словам, правительство уже предложило ряд решений, которые начинают реализовываться.

Президент также добавил, что необходимые для лечения редких заболеваний лекарства нужно регистрировать, так как люди не должны лишаться возможности их использовать.