Сотрудники Росгвардии не пострадали при стрельбе на Лубянке

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли меры для обеспечения общественной безопасности во время стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы, представители ведомства не пострадали.

Об этом информирует пресс-служба Росгвардии.

«Сегодня в Москве после получения сигнала к месту происшествия в район Лубянки незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии, которые приняли все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии организовали оцепление для безопасности граждан, находившихся рядом с местом стрельбы. Росгвардейцы обеспечили эвакуацию прохожих и провели осмотр территории.

«Также в проводимых мероприятиях на месте происшествия задействованы специальные подразделения Росгвардии. Среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Вечером 19 декабря в центре Москвы в районе Большой Лубянки неизвестный устроил стрельбу. В ФСБ сообщили, что один сотрудник спецслужбы погиб. Нападавший нейтрализован.

По данным Минздрава, пострадали пять человек.