Сотрудники Росгвардии не пострадали при стрельбе на Лубянке
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Росгвардии.
«Сегодня в Москве после получения сигнала к месту происшествия в район Лубянки незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии, которые приняли все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии организовали оцепление для безопасности граждан, находившихся рядом с местом стрельбы. Росгвардейцы обеспечили эвакуацию прохожих и провели осмотр территории.
«Также в проводимых мероприятиях на месте происшествия задействованы специальные подразделения Росгвардии. Среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Вечером 19 декабря в центре Москвы в районе Большой Лубянки неизвестный устроил стрельбу. В ФСБ сообщили, что один сотрудник спецслужбы погиб. Нападавший нейтрализован.
По данным Минздрава, пострадали пять человек.