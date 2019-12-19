Сотрудники Росгвардии не пострадали при стрельбе на Лубянке

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли меры для обеспечения общественной безопасности во время стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы, представители ведомства не пострадали.
Сотрудники Росгвардии не пострадали при стрельбе на Лубянке
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Росгвардии. 

«Сегодня в Москве после получения сигнала к месту происшествия в район Лубянки незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии, которые приняли все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии организовали оцепление для безопасности граждан, находившихся рядом с местом стрельбы. Росгвардейцы обеспечили эвакуацию прохожих и провели осмотр территории.

«Также в проводимых мероприятиях на месте происшествия задействованы специальные подразделения Росгвардии. Среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Вечером 19 декабря в центре Москвы в районе Большой Лубянки неизвестный устроил стрельбу. В ФСБ сообщили, что один сотрудник спецслужбы погиб. Нападавший нейтрализован.

По данным Минздрава, пострадали пять человек

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