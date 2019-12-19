Эксперт оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты
- Pixabay
«Конечно, это повлияет на уровень кибербезопасности в государстве», — заявил он.
По его мнению, с точки зрения утечки данных такая мера заметно снизит промышленный шпионаж и другие негативные моменты.
Эксперт также отметил, что появляется прецедент.
«Если Россия потребовала установку отечественного ПО, это могут повторить и другие страны», — добавил он.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты.