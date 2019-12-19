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Эксперт оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты

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Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц в беседе с Inforeactor оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты.
Эксперт оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты
  • Pixabay

«Конечно, это повлияет на уровень кибербезопасности в государстве», — заявил он.

По его мнению, с точки зрения утечки данных такая мера заметно снизит промышленный шпионаж и другие негативные моменты.

Эксперт также отметил, что появляется прецедент.

«Если Россия потребовала установку отечественного ПО, это могут повторить и другие страны», — добавил он.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты.

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