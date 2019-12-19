В Севастополе наградили водителя троллейбуса за спасение детей

Сотрудник ГУП «Севэлектроавтотранс» Валерий Скоморохов получил нагрудный знак «Почётный работник горэлектротранспорта», сообщает «Новый Севастополь».

Как отметили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, такой знак традиционно вручают за заслуги в развитии отрасли, но в исключительных случаях предусмотрено награждение за отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при предотвращении ЧП.

«Это именно тот случай, когда ведомственная награда вручается за спасение человеческих жизней», — добавили в пресс-службе.

7 июня 2019 года в Севастополе был сильный ливень, что привело к затоплению ряда автомагистралей. Скоморохов вытащил из-под колёс внедорожника двух школьниц. Через 20 минут он спас ещё и мальчика, который переходил дорогу и упал в воду.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.