В МВД разъяснили новые правила маркировки автомобилей
- РИА Новости
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, дополнительная маркировка «позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки её изменения, что обеспечит исключение необходимости проведения повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан».
Новые требования вступают в силу с 1 января 2020 года.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.