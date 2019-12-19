В МВД разъяснили новые правила маркировки автомобилей

В МВД России разъяснили новые требования к дополнительной маркировке автомобилей.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, дополнительная маркировка «позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки её изменения, что обеспечит исключение необходимости проведения повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан».

Новые требования вступают в силу с 1 января 2020 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.