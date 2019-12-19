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Эксперт оценил новые правила маркировки автомобилей

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
Эксперт оценил новые правила маркировки автомобилей
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Речь идёт о нечитаемых идентификационных номерах на старых автомобилях, которые ещё эксплуатируются», — заявил он.

По его словам, таких машин множество и их надо как-то легализовать.

Лучшим способом при работе со сгнившими номерами Канаев назвал использование инфракрасных спектрометров.

«Эти приборы могут без всяких проволочек считывать любой нечитаемый номер кузова или рамы», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Как передавал Nation News, автоэксперты рассказали, когда в России выгоднее всего приобретать автомобиль.

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