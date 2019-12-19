Эксперт оценил новые правила маркировки автомобилей
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- РИА Новости
«Речь идёт о нечитаемых идентификационных номерах на старых автомобилях, которые ещё эксплуатируются», — заявил он.
По его словам, таких машин множество и их надо как-то легализовать.
Лучшим способом при работе со сгнившими номерами Канаев назвал использование инфракрасных спектрометров.
«Эти приборы могут без всяких проволочек считывать любой нечитаемый номер кузова или рамы», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
Как передавал Nation News, автоэксперты рассказали, когда в России выгоднее всего приобретать автомобиль.