В Крыму создали совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям
- РИА Новости
Документ опубликован на портале регионального правительства.
Председателем совета стал Аксёнов. Его заместителями назначены председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Альберт Кангиев и министр культуры региона Арина Новосельская.
В состав вошли руководители национально-культурных автономий, религиозные лидеры, представители Общественной палаты региона.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что бывший вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк назначена уполномоченным по правам человека.