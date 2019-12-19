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В Крыму создали совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

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В Крыму появился совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов, передаёт РИА Новости Крым.
В Крыму создали совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям
  • РИА Новости

Документ опубликован на портале регионального правительства.

Председателем совета стал Аксёнов. Его заместителями назначены председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Альберт Кангиев и министр культуры региона Арина Новосельская.

В состав вошли руководители национально-культурных автономий, религиозные лидеры, представители Общественной палаты региона.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что бывший вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк назначена уполномоченным по правам человека.

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