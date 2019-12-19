В Крыму создали совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В Крыму появился совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов, передаёт РИА Новости Крым.

РИА Новости

Документ опубликован на портале регионального правительства. Председателем совета стал Аксёнов. Его заместителями назначены председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Альберт Кангиев и министр культуры региона Арина Новосельская. В состав вошли руководители национально-культурных автономий, религиозные лидеры, представители Общественной палаты региона. Ранее «Крыминформ» сообщал, что бывший вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк назначена уполномоченным по правам человека.