В Крыму назначили уполномоченного по правам человека

Бывший вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк назначена уполномоченным по правам человека, сообщает «Крыминформ».

Соответствующее решение приняли на заседании республиканского Госсовета.

«Избрать Опанасюк Ларису Николаевну на государственную должность Республики Крым уполномоченного по правам человека в Республике Крым сроком на пять лет», — говорится в постановлении.

Новый омбудсмен поблагодарила за оказанное доверие и выразила уверенность в плодотворном сотрудничестве.

Опанасюк занимала пост вице-премьера Крыма с 28 февраля 2014 года. 6 ноября глава региона Сергей Аксёнов заявил, что она покинет должность по собственному желанию. Через неделю республиканский парламент согласовал её отставку.

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