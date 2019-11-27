В Крыму назначили уполномоченного по правам человека

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Бывший вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк назначена уполномоченным по правам человека, сообщает «Крыминформ».
В Крыму назначили уполномоченного по правам человека
  • © Лариса Опанасюк
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Соответствующее решение приняли на заседании республиканского Госсовета.

«Избрать Опанасюк Ларису Николаевну на государственную должность Республики Крым уполномоченного по правам человека в Республике Крым сроком на пять лет», — говорится в постановлении.

Новый омбудсмен поблагодарила за оказанное доверие и выразила уверенность в плодотворном сотрудничестве.

Опанасюк занимала пост вице-премьера Крыма с 28 февраля 2014 года. 6 ноября глава региона Сергей Аксёнов заявил, что она покинет должность по собственному желанию. Через неделю республиканский парламент согласовал её отставку.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Пунигов назначен челябинским природоохранным прокурором.

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