Путин назвал невероятным волонтёрское движение в России
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- РИА Новости
По его словам, в России будут и дальше поддерживаться волонтёрские движения по самым разным направлениям, в том числе помощь ветеранам и больным детям, соблюдение прав в сфере медицины, строительство, уборка территории.
«Волонтёрское движение набирает такой мощный оборот, миллионы людей сейчас работают — это просто невероятно», — заявил он.
Он напомнил, что недавняя инициатива по уборке берегов Волги привлекла 900 тыс. волонтёров.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что на заседании Экспертного клуба Петербурга обсудили перспективы развития волонтёрского движения.