Путин назвал невероятным волонтёрское движение в России

Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в волонтёрской сфере в настоящее время работают миллионы волонтёров, что является «невероятным».

По его словам, в России будут и дальше поддерживаться волонтёрские движения по самым разным направлениям, в том числе помощь ветеранам и больным детям, соблюдение прав в сфере медицины, строительство, уборка территории.

«Волонтёрское движение набирает такой мощный оборот, миллионы людей сейчас работают — это просто невероятно», — заявил он.

Он напомнил, что недавняя инициатива по уборке берегов Волги привлекла 900 тыс. волонтёров.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что на заседании Экспертного клуба Петербурга обсудили перспективы развития волонтёрского движения.