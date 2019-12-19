Путин назвал невероятным волонтёрское движение в России

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Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в волонтёрской сфере в настоящее время работают миллионы волонтёров, что является «невероятным». 
Путин назвал невероятным волонтёрское движение в России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По его словам, в России будут и дальше поддерживаться волонтёрские движения по самым разным направлениям, в том числе помощь ветеранам и больным детям, соблюдение прав в сфере медицины, строительство, уборка территории. 

«Волонтёрское движение набирает такой мощный оборот, миллионы людей сейчас работают — это просто невероятно», — заявил он.

Он напомнил, что недавняя инициатива по уборке берегов Волги привлекла 900 тыс. волонтёров.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что на заседании Экспертного клуба Петербурга обсудили перспективы развития волонтёрского движения.

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