В Петербурге обсудили перспективы развития волонтёрского движения

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На заседании Экспертного клуба Петербурга обсудили перспективы развития волонтёрского движения, сообщает «ПолитЭксперт». Во встрече приняли участие представители более 15 благотворительных организаций.
В Петербурге обсудили перспективы развития волонтёрского движения
  • РИА Новости

Одной из ключевых задач назвали создание единого реестра волонтёров, где можно было бы размещать информацию о предстоящих мероприятиях и набирать добровольцев.

Представитель Центра городских волонтёров Петербурга Сергей Борисов предложил разработать методические рекомендации и собрать их в единый кодекс добровольца.

Со своей стороны, депутат законодательного собрания Алексей Цивилёв пообещал взять все идеи в работу и помочь с их реализацией.

Ранее политтехнолог, участница Международного форума добровольцев в Сочи Алёна Август в беседе с URA.RU заявила, что волонтёрам в России необходимо рассказывать о своей деятельности, чтобы привлечь внимание к этой работе.

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