В Петербурге обсудили перспективы развития волонтёрского движения

На заседании Экспертного клуба Петербурга обсудили перспективы развития волонтёрского движения, сообщает «ПолитЭксперт». Во встрече приняли участие представители более 15 благотворительных организаций.

Одной из ключевых задач назвали создание единого реестра волонтёров, где можно было бы размещать информацию о предстоящих мероприятиях и набирать добровольцев.

Представитель Центра городских волонтёров Петербурга Сергей Борисов предложил разработать методические рекомендации и собрать их в единый кодекс добровольца.

Со своей стороны, депутат законодательного собрания Алексей Цивилёв пообещал взять все идеи в работу и помочь с их реализацией.

Ранее политтехнолог, участница Международного форума добровольцев в Сочи Алёна Август в беседе с URA.RU заявила, что волонтёрам в России необходимо рассказывать о своей деятельности, чтобы привлечь внимание к этой работе.