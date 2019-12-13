В Петербурге обсудили перспективы развития волонтёрского движения
- РИА Новости
Одной из ключевых задач назвали создание единого реестра волонтёров, где можно было бы размещать информацию о предстоящих мероприятиях и набирать добровольцев.
Представитель Центра городских волонтёров Петербурга Сергей Борисов предложил разработать методические рекомендации и собрать их в единый кодекс добровольца.
Со своей стороны, депутат законодательного собрания Алексей Цивилёв пообещал взять все идеи в работу и помочь с их реализацией.
Ранее политтехнолог, участница Международного форума добровольцев в Сочи Алёна Август в беседе с URA.RU заявила, что волонтёрам в России необходимо рассказывать о своей деятельности, чтобы привлечь внимание к этой работе.