Эксперт рассказала о необходимости привлекать внимание к волонтёрской деятельности

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Политтехнолог, участница второго Международного форума добровольцев в Сочи Алёна Август в беседе с URA.RU заявила, что волонтёрам в России необходимо рассказывать о своей деятельности, чтобы привлечь внимание к этой работе.
Эксперт рассказала о необходимости привлекать внимание к волонтёрской деятельности
  • © Юлия Маклакова
  • РИА Новости

«Надо научить людей, чтобы они не стеснялись своих добрых дел. У нас традиционно принято не «якать», не высовываться. Но это не совсем правильно. К сожалению, негативные истории громкие и кричат о себе, а позитивные — тихие. Мы сейчас живём на таком этапе нашей истории, что очень важно, чтобы добро могло о себе говорить, тогда и у других это желание актуализируется», — подчеркнула она.

Август также добавила, что во многих странах участие в волонтёрских проектах засчитывается в резюме или при поступлении в вузы.

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали, как относятся к волонтёрам.

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