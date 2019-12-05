Эксперт рассказала о необходимости привлекать внимание к волонтёрской деятельности

Политтехнолог, участница второго Международного форума добровольцев в Сочи Алёна Август в беседе с URA.RU заявила, что волонтёрам в России необходимо рассказывать о своей деятельности, чтобы привлечь внимание к этой работе.

«Надо научить людей, чтобы они не стеснялись своих добрых дел. У нас традиционно принято не «якать», не высовываться. Но это не совсем правильно. К сожалению, негативные истории громкие и кричат о себе, а позитивные — тихие. Мы сейчас живём на таком этапе нашей истории, что очень важно, чтобы добро могло о себе говорить, тогда и у других это желание актуализируется», — подчеркнула она.

Август также добавила, что во многих странах участие в волонтёрских проектах засчитывается в резюме или при поступлении в вузы.

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали, как относятся к волонтёрам.