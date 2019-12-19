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Краснодарский омбудсмен проверит данные об условиях содержания ветеранов в Сочи

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Омбудсмен по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак проверит информацию об условиях содержания ветеранов в Сочи.
Краснодарский омбудсмен проверит данные об условиях содержания ветеранов в Сочи
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина заявил, что дома для ветеранов в Сочи были превращены в трущобы, ночлежки.

«Безусловно, с господином Комковым я свяжусь, когда он освободится. Надо переговорить и проверить. Пока такой информацией я не располагаю, жалоб у меня не было. Мы эту ситуацию, безусловно, проверим», — приводит РИА Новости слова Мышака.

Ранее в Центре международной торговли в Москве завершилась 15-я большая пресс-конференция Путина. Она длилась 4 часа 20 минут.

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