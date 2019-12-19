Краснодарский омбудсмен проверит данные об условиях содержания ветеранов в Сочи

Омбудсмен по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак проверит информацию об условиях содержания ветеранов в Сочи.

Главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина заявил, что дома для ветеранов в Сочи были превращены в трущобы, ночлежки.

«Безусловно, с господином Комковым я свяжусь, когда он освободится. Надо переговорить и проверить. Пока такой информацией я не располагаю, жалоб у меня не было. Мы эту ситуацию, безусловно, проверим», — приводит РИА Новости слова Мышака.

Ранее в Центре международной торговли в Москве завершилась 15-я большая пресс-конференция Путина. Она длилась 4 часа 20 минут.