Губернатор Камчатки поручил провести проверку в региональном сосудистом центре после смерти пациента

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отдал распоряжение о проведении проверки в сосудистом центре Петропавловска-Камчатского после смерти 71-летнего пациента во время операции.

«В региональном сосудистом центре необходимо незамедлительно провести доскональную и беспристрастную проверку. Мы должны понимать, есть ли прямая связь между смертью человека и обеспеченностью больницы расходными материалами, все ли необходимые действия были предприняты врачами, или это результат чьей-то преступной халатности», — подчеркнул Илюхин.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края, губернатор поручил министру здравоохранения региона в кратчайшие сроки представить результаты служебной проверки, а также обратился к руководству краевого СК с просьбой расследовать обстоятельства случившегося с максимальной тщательностью.

17 декабря в региональном сосудистом центре Петропавловска-Камчатского во время операции скончался 71-летний пенсионер. По словам заведующего отделением рентген-хирургии, пациенту не смогли оказать эффективную помощь в связи с нехваткой расходных материалов.