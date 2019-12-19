В МТПП подвели итоги конкурса «Московское качество»

В Московской торгово-промышленной палате состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Московское качество», сообщает НСН.

Победителями стали лучшие товары и услуги, которые производятся в России и реализуются в Москве.

«Конкурс, показывающий отношение горожан не только к тем или иным сервисам, представленным на территории города, к тем или иным продуктам, но и отношение к тем, кто этот сервис оказывает, кто это производит. Конкурс, который своей задачей ставит определение наиболее удачных проектов, товаров, которые соответствуют потребностям и требованиям москвича на сегодняшний день», — отметил вице-президент МТПП Сурен Варданян.

Он также добавил, что «Московское качество» продвигает культуру потребления, восприятия и культуру общения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане стартовал приём заявок на конкурс семейных фермерских династий.