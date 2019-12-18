В Татарстане рассказали о конкурсе семейных фермерских династий

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана рассказали о приёме заявок на конкурс «Семейная фермерская династия Республики Татарстан», который проводится при поддержке регионального правительства.

«В конкурсе могут принять участие члены одной семьи и их родственники (не менее двух глав КФХ), являющиеся фермерами не менее чем во втором поколении и имеющие статус действующего крестьянско-фермерского хозяйства. Главой династии признается глава КФХ в первом поколении», — сообщили «Реальному времени» в Минсельхозпроде региона.

Критериями конкурсного отбора являются количество членов КФХ и постоянных работников, а также общий срок регистрации в государственном реестре индивидуальных предпринимателей семейной фермерской династии.

Победители получат денежный приз в размере 100 тыс. руб.

Ранее RIA56 сообщало, что гранты на поддержку фермеров в Оренбургской области превысили 400 млн рублей в 2019 году.