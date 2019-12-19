В Москве подведут итоги конкурса детских инженерных команд

В московском выставочном зале «Манеж» 20 декабря подведут итоги Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада», сообщает сайт «Аргументы и факты».

«Кванториада» — это соревнование детей и подростков, которые интересуются техническим творчеством и изобретательством.

В отборочной части конкурса приняли участие более 60 тыс. юных инженеров. В финал вышли 92 команды из 42 регионов России, а также Испании, Румынии, Эстонии, Армении и Казахстана.

«Одна из важных задач конкурса — развить у ребят навыки работы в команде, поддержать их интерес к решению нестандартных задач. Всё это даст им огромное конкурентное преимущество в будущем в условиях глобализации и стирания государственных границ в науке», — отметила автор идеи «Кванториады», заместитель министра просвещения России Марина Ракова.

Команды будут состязаться по 10 трекам и бороться за главный приз — 1 млн рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге наградили победителей конкурса «Команда Оренбуржья».