ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ДЕЙСТВОВАЛ В ОДИНОЧКУ — ФСБ

В Москве подведут итоги конкурса детских инженерных команд

Короткая ссылка
В московском выставочном зале «Манеж» 20 декабря подведут итоги Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада», сообщает сайт «Аргументы и факты».
В Москве подведут итоги конкурса детских инженерных команд
  • @roskvantorium
  • vk.com

«Кванториада» — это соревнование детей и подростков, которые интересуются техническим творчеством и изобретательством.

В отборочной части конкурса приняли участие более 60 тыс. юных инженеров. В финал вышли 92 команды из 42 регионов России, а также Испании, Румынии, Эстонии, Армении и Казахстана.

«Одна из важных задач конкурса — развить у ребят навыки работы в команде, поддержать их интерес к решению нестандартных задач. Всё это даст им огромное конкурентное преимущество в будущем в условиях глобализации и стирания государственных границ в науке», — отметила автор идеи «Кванториады», заместитель министра просвещения России Марина Ракова.

Команды будут состязаться по 10 трекам и бороться за главный приз — 1 млн рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге наградили победителей конкурса «Команда Оренбуржья».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить