В Оренбурге наградили победителей конкурса «Команда Оренбуржья»

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил дипломы финалистам кадрового конкурса «Команда Оренбуржья», сообщает RIA56.
В Оренбурге наградили победителей конкурса «Команда Оренбуржья»
  • РИА Новости

В соревновании приняли участие 2369 человек из разных регионов России, из которых эксперты отобрали 118 финалистов.

Заключительное испытание состоялось в виде деловой игры, в рамках которой участникам предложили разработать программы по улучшению качества жизни жителей Оренбурга.

«С вами работали лучшие эксперты. Надеюсь, что всем это было интересно и полезно. Самое главное — это приобретение новых навыков и открытие в себе новых возможностей. С помощью конкурса будем формировать кадровый резерв», — заявил Денис Паслер.

Он также отметил активность оренбуржцев и их готовность проявлять себя.

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