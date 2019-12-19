ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

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Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
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«Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причинённого в результате возгорания на ТАВКР «Адмирал Кузнецов» якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности», — приводит ТАСС его слова.

По его мнению, пожар «не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера».

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра попала в трюмное помещение с мазутом. 

В результате ЧП два человека погибли и более десяти пострадали.  

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Отмечается, что на крейсере ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны пожара, при этом запрещено проведение огневых работ.

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