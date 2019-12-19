В Москве рассказали о праздничном оформлении территории ВДНХ
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На территории ВДНХ установили большую ёлку в стиле 1950-х годов, а также более 300 световых композиций и скульптур.
«У исторической арки северного входа украсили живую голубую ель высотой 20 м, растущую здесь с 1959 года. Она наряжена в стиле 1950-х годов — снежинками, разноцветными шарами и гирляндами, напоминающими сверкающий дождик», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, на территории выставки установили 13 искусственных ёлок с разноцветными шарами, а перед павильоном «Центральный» организовали «Аллею волшебства».
Как сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы, новогодние инсталляции будут украшать ВДНХ до конца февраля.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на данные сайта «ТурСтат» сообщал, в каких городах России установлены самые высокие новогодние ёлки.