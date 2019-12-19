Генпрокуратура усилит борьбу с зацепингом и задержками поездов

Генпрокуратура России усилит надзор в сфере железнодорожного транспорта, в том числе для пресечения фактов зацепинга, задержек поездов и снижения аварийности.

Соответствующий проект приказа главы ведомства Юрия Чайки был размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно ему, перед транспортными прокурорами поставлена задача добиваться «реального снижения на поднадзорной территории количества транспортных происшествий», оценивать полноту принятия субъектами профилактики мер по предупреждению, выявлению и пресечению фактов проезда граждан, в том числе несовершеннолетних, «на крыше, между вагонами, на элементах конструкций нерабочей кабины подвижного состава (так называемый зацепинг)».

Предполагается минимизировать уровень аварийности на переездах, число травмированных и погибших на объектах инфраструктуры, снизить угрозы незаконного вмешательства в работу транспорта.

В феврале стало известно, что в результате падения под электричку в Москве один ребёнок погиб, ещё один получил травмы, подростки следовали «зацепом» на крыше поезда.

Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН рассказал о помощи травмированных зацеперов в профилактической работе.