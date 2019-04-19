Эксперт предложил ввести уголовное наказание для зацеперов

Короткая ссылка
Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с НСН предложил ввести уголовное наказание для зацеперов.
Эксперт предложил ввести уголовное наказание для зацеперов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мы предлагаем ввести уголовную ответственность для совершеннолетних за вовлечение несовершеннолетних в зацепинг», — заявил он.

По его словам, необходимо признать мелким хулиганством действия взрослых, практикующих зацепинг, и ввести наказание до 15 суток ареста.

Ранее политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал блокировку ресурсов о руфинге и зацепинге в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить