Эксперт предложил ввести уголовное наказание для зацеперов

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с НСН предложил ввести уголовное наказание для зацеперов.

«Мы предлагаем ввести уголовную ответственность для совершеннолетних за вовлечение несовершеннолетних в зацепинг», — заявил он.

По его словам, необходимо признать мелким хулиганством действия взрослых, практикующих зацепинг, и ввести наказание до 15 суток ареста.

Ранее политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал блокировку ресурсов о руфинге и зацепинге в России.