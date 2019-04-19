Эксперт предложил ввести уголовное наказание для зацеперов
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- РИА Новости
«Мы предлагаем ввести уголовную ответственность для совершеннолетних за вовлечение несовершеннолетних в зацепинг», — заявил он.
По его словам, необходимо признать мелким хулиганством действия взрослых, практикующих зацепинг, и ввести наказание до 15 суток ареста.
Ранее политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал блокировку ресурсов о руфинге и зацепинге в России.