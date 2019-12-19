Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина

Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты. Письмо с такой просьбой получили аккредитованные журналисты.

«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297 × 420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», — приводит РИА Новости сообщение департамента аккредитации и брифингов пресс-службы главы государства.

Традиционно журналисты используют на мероприятии плакаты, таблички и другие атрибуты, чтобы их заметили.

Пресс-конференция президента состоится 19 декабря в московском Центре международной торговли, начало — в 12:00. Телеканалы предполагают, что продолжительность составит около трёх часов.