Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина

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Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты. Письмо с такой просьбой получили аккредитованные журналисты.
Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина
  • РИА Новости

«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297 × 420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», — приводит РИА Новости сообщение департамента аккредитации и брифингов пресс-службы главы государства.

Традиционно журналисты используют на мероприятии плакаты, таблички и другие атрибуты, чтобы их заметили.

Пресс-конференция президента состоится 19 декабря в московском Центре международной торговли, начало — в 12:00. Телеканалы предполагают, что продолжительность составит около трёх часов.

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