Стала известна возможная продолжительность пресс-конференции Путина

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Российские телеканалы предполагают, что продолжительность пресс-конференции президента России Владимира Путина составит три часа.
Стала известна возможная продолжительность пресс-конференции Путина
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Как указывает РИА Новости, именно с учётом такой продолжительности телеканалы составили свою сетку вещания. При этом отмечается, что итоговый хронометраж может измениться по ходу мероприятия.

Агентство уточняет, что в прошлом году данная пресс-конференция длилась 3 часа 43 минуты, в 2017-м — 3 часа 40 минут, а в 2016-м — 3 часа 50 минут.

Ранее сообщалось, что ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдёт в московском Центре международной торговли.

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