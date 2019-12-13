Стала известна возможная продолжительность пресс-конференции Путина

Российские телеканалы предполагают, что продолжительность пресс-конференции президента России Владимира Путина составит три часа.

Как указывает РИА Новости, именно с учётом такой продолжительности телеканалы составили свою сетку вещания. При этом отмечается, что итоговый хронометраж может измениться по ходу мероприятия.

Агентство уточняет, что в прошлом году данная пресс-конференция длилась 3 часа 43 минуты, в 2017-м — 3 часа 40 минут, а в 2016-м — 3 часа 50 минут.

Ранее сообщалось, что ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдёт в московском Центре международной торговли.