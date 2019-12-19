В Приморье оштрафовали снимавших фильм для Discovery американцев
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«У них указана цель въезда деловая, но фактически деятельность по торгово-экономическим вопросам не осуществляли, а прибыли для осуществления деятельности в качестве корреспондентов иностранных СМИ, точнее, съёмки видеоматерила для Discovery», — цитирует РИА Новости представителя суда.
Американским гражданам назначен штраф в размере 2 тыс. рублей без административного выдворения из России.
В августе 2018 года гражданин ФРГ был оштрафован за попытку пересечь границу России без надлежащих документов.