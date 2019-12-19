Воспитатель детсада в ЕАО скончалась при эвакуации из-за «минирования»

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Воспитателю детского сада № 24 в Биробиджане Еврейской автономной области стало плохо во время эвакуации после сообщений о минировании учреждения. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти женщину.

Об этом сообщили в городской мэрии.

«Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», — цитирует советника мэра Дарью Ващенко Интерфакс.

В настоящее время специалисты выясняют причину смерти воспитателя.

На место происшествия выехали врио губернатора области Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.

В мэрии уточнили, что эвакуация проводилась в шести городских детских садах.

Утром 19 декабря прошла массовая эвакуация детских садов в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Приморье и Амурской области.

Ранее сообщалось об эвакуации 35 детсадов Хабаровска после предупреждений о минировании.

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