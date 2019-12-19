Воспитатель детсада в ЕАО скончалась при эвакуации из-за «минирования»
Об этом сообщили в городской мэрии.
«Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», — цитирует советника мэра Дарью Ващенко Интерфакс.
В настоящее время специалисты выясняют причину смерти воспитателя.
На место происшествия выехали врио губернатора области Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.
В мэрии уточнили, что эвакуация проводилась в шести городских детских садах.
Утром 19 декабря прошла массовая эвакуация детских садов в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Приморье и Амурской области.
Ранее сообщалось об эвакуации 35 детсадов Хабаровска после предупреждений о минировании.