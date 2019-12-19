RT провёл стрим «Слезаем с иглы мужского одобрения»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Слезаем с иглы мужского одобрения».

Трансляция велась на YouTube.

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев, а также освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

Гости программы — адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин, журналистка Арина Холина, глава правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом «На одном дыхании» Ирина Дмитриева и член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.