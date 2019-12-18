Адвокат на стриме RT прокомментировал реакцию общественности на расследование дела сестёр Хачатурян

Адвокат Алексей Паршин на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ходе расследования дела сестёр Хачатурян, а также прокомментировал мнения, которые высказываются в отношении ситуации, в которой оказались девушки.

Как отметил адвокат, он с уважением относится к разным мнениям относительно расследования.

«Дело резонансное... У каждого своё мнение, и уважительно к этому отношусь. Даже уважительно отношусь к тому мнению, есть там некий процент людей, которые считают, что девочки не правы, что Михаил (отец сестёр. — RT) был хорошим человеком... Был, как его называли, строгим, но любящим отцом. Но забывают сказать, что этот любящий отец увозил детей в лес, мог черкануть ножом по горлышку, то есть это всё опускается», — сказал Паршин.

Он добавил, что на ситуацию с девушками пыталась реагировать школа, однако это не привело ни к чему, а «родственники были на стороне Михаила».

«Он постоянно им угрожал: «Кислотой оболью, убью, если вздумаете убежать». Они думали о том, чтобы убежать, этот вариант рассматривали, но куда бежать?» — сказал адвокат.

Ранее стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.

В августе того же года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

По версии следствия, мотивом преступления стала «острая личная неприязнь» к отцу из-за физических и психологических страданий, которые он причинял своим детям.