В ЯНАО увеличат число жилищных сертификатов для переселения на юг Тюменской области

В Ямало-Ненецком автономном округе втрое увеличат количество жилищных сертификатов для переселения на юг Тюменской области в 2020 году, сообщает URA.RU.

Соответствующее поручение дал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

С предложением увеличить число сертификатов за счёт финансирования из программы «Сотрудничество» к Артюхову обратился секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Ситников.

Новая мера поможет сократить время ожидания переселения для северян. С её помощью смогут улучшить свои жилищные условия 1,2 тыс. семей.

В марте российское правительство одобрило программу по содействию добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Иркутскую область на 2019—2024 годы.