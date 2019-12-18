В ЯНАО увеличат число жилищных сертификатов для переселения на юг Тюменской области

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В Ямало-Ненецком автономном округе втрое увеличат количество жилищных сертификатов для переселения на юг Тюменской области в 2020 году, сообщает URA.RU.
В ЯНАО увеличат число жилищных сертификатов для переселения на юг Тюменской области
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Соответствующее поручение дал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

С предложением увеличить число сертификатов за счёт финансирования из программы «Сотрудничество» к Артюхову обратился секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Ситников.

Новая мера поможет сократить время ожидания переселения для северян. С её помощью смогут улучшить свои жилищные условия 1,2 тыс. семей.

В марте российское правительство одобрило программу по содействию добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Иркутскую область на 2019—2024 годы.

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