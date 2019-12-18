В Севастополе пройдёт семинар для предпринимателей

В Севастополе пройдёт обучающий семинар по работе на портале поставщиков для предпринимателей города, сообщает НСН.

Как рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, обучение предпринимателей очень важно при формировании принципов открытости и прозрачности в сфере закупок.

«Учитывая, что с порталом поставщиков активно работают пользователи из 33 субъектов России, на первый план выходит межрегиональное взаимодействие. Ближайшая встреча для предпринимателей пройдёт в Севастополе, её участников обучат принципам работы на портале поставщиков, расскажут, как с его помощью расширить портфель своих заказов», — отметил он.

Он добавил, что в рамках семинара будет представлена демонстрационная версия портала, с помощью которой можно будет увидеть весь функционал интернет-ресурса.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи прошёл обучающий лагерь для предпринимателей.