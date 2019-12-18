В Севастополе пройдёт семинар для предпринимателей
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Как рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, обучение предпринимателей очень важно при формировании принципов открытости и прозрачности в сфере закупок.
«Учитывая, что с порталом поставщиков активно работают пользователи из 33 субъектов России, на первый план выходит межрегиональное взаимодействие. Ближайшая встреча для предпринимателей пройдёт в Севастополе, её участников обучат принципам работы на портале поставщиков, расскажут, как с его помощью расширить портфель своих заказов», — отметил он.
Он добавил, что в рамках семинара будет представлена демонстрационная версия портала, с помощью которой можно будет увидеть весь функционал интернет-ресурса.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи прошёл обучающий лагерь для предпринимателей.