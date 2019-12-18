Молодые предприниматели представили в Москве свои инвестиционные проекты

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На площадке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) прошла презентация восьми инвестиционных проектов молодых предпринимателей, сообщает НСН.
Молодые предприниматели представили в Москве свои инвестиционные проекты
  • Pixabay

«Московская торгово-промышленная палата ежемесячно проводит у себя инвестиционные сессии, на которых инновационные проекты в стадии привлечения финансирования могут познакомиться и презентовать свои проекты экспертам гильдий и комитетов МТПП», — заявил вице-президент МТПП Артём Далевич.

По его словам, участие в таких мероприятиях не только позволяет стартаперам пообщаться с потенциальным инвестором, но и даёт реальную возможность получить материальную выгоду.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае в 2019 году направили 70 млн рублей на поддержку предпринимателей.

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