Молодые предприниматели представили в Москве свои инвестиционные проекты
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«Московская торгово-промышленная палата ежемесячно проводит у себя инвестиционные сессии, на которых инновационные проекты в стадии привлечения финансирования могут познакомиться и презентовать свои проекты экспертам гильдий и комитетов МТПП», — заявил вице-президент МТПП Артём Далевич.
По его словам, участие в таких мероприятиях не только позволяет стартаперам пообщаться с потенциальным инвестором, но и даёт реальную возможность получить материальную выгоду.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае в 2019 году направили 70 млн рублей на поддержку предпринимателей.