Молодые предприниматели представили в Москве свои инвестиционные проекты

На площадке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) прошла презентация восьми инвестиционных проектов молодых предпринимателей, сообщает НСН.

«Московская торгово-промышленная палата ежемесячно проводит у себя инвестиционные сессии, на которых инновационные проекты в стадии привлечения финансирования могут познакомиться и презентовать свои проекты экспертам гильдий и комитетов МТПП», — заявил вице-президент МТПП Артём Далевич.

По его словам, участие в таких мероприятиях не только позволяет стартаперам пообщаться с потенциальным инвестором, но и даёт реальную возможность получить материальную выгоду.

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