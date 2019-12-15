В Краснодарском крае направили 70 млн рублей на поддержку предпринимателей в 2019 году

В Краснодарском крае направили 70 млн рублей на проект популяризации предпринимательства «Мой бизнес» в 2019 году, сообщают «Юга.ру».

«В каждом субъекте нашей страны есть региональный центр поддержки предпринимательства. Обращаясь в него, человек может получить полный спектр услуг, начиная от маркетингового исследования, выбора ниши и написания бизнес-плана и заканчивая консультационной помощью, финансовым планированием, бухгалтерской и налоговой консультацией», — заявила руководитель проекта «Популяризация» Центра поддержки предпринимательства Фонда развития предпринимательства Краснодарского края Татьяна Ермоленко.

По её словам, тем, у кого уже есть собственный бизнес, центр поможет создать полноценный сайт, продвигать его и привлекать клиентов.

Нацпроект «Мой бизнес» рассчитан на пять лет. В 2020 году финансирование составит 50 млн рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве подвели итоги серии форумов для предпринимателей «Мой бизнес».