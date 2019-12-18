СК рассказал об экспертизе изъятого в Химози нелегального оружия

В СК рассказали об итогах экспертизы нелегального оружия, изъятого в Ленинградской области в доме многодетной семьи, глава которой подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Юлию Матолыгину.

«В настоящее время получено экспертно-криминалистическое заключение, свидетельствующее о том, что изъятое оружие… является боевым и пригодным для стрельбы», — сказала она.

Матолыгина отметила, что подозреваемый заявил, что купил оружие «в неустановленное время в неустановленном месте» на территории России. Сделал он это с «целью самообороны от неких лиц».

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео из дома в деревне Химози Ленинградской области, где было найдено большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов. Как стало известно, в частном коттедже проживала многодетная семья.