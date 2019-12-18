Максим Соколов согласован на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга согласовало кандидатуру Максима Соколова на должность вице-губернатора. Как сообщают «Невские новости», он получил 43 голоса на заседании депутатов.
Максим Соколов согласован на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Максим Соколов — человек огромного опыта, он работал в правительстве России. При его непосредственном участии были реализованы крупные проекты. Уверен, что Максим Юрьевич вольётся в команду. Нам нужно реализовать много проектов в транспортной сфере. Максим Соколов придаст импульс развитию этой сферы», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представляя нового заместителя.

Он также отметил, что назначенный вице-губернатор будет заниматься вопросами транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

Ранее сообщалось, что экс-глава Минтранса Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга.

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