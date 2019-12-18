Максим Соколов согласован на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга
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- РИА Новости
«Максим Соколов — человек огромного опыта, он работал в правительстве России. При его непосредственном участии были реализованы крупные проекты. Уверен, что Максим Юрьевич вольётся в команду. Нам нужно реализовать много проектов в транспортной сфере. Максим Соколов придаст импульс развитию этой сферы», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представляя нового заместителя.
Он также отметил, что назначенный вице-губернатор будет заниматься вопросами транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.
Ранее сообщалось, что экс-глава Минтранса Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга.