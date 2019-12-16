Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением назначить экс-министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора.
Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отмечается, что Соколов должен будет отвечать за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

В конце сентября депутаты петербургского заксобрания утвердили Любовь Совершаеву на пост вице-губернатора. Как сообщал «ПолитЭксперт», она возглавит городскую администрацию. Ей также предстоит координировать работу Комитета по информатизации и связи.

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