Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
- РИА Новости
Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Отмечается, что Соколов должен будет отвечать за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.
В конце сентября депутаты петербургского заксобрания утвердили Любовь Совершаеву на пост вице-губернатора. Как сообщал «ПолитЭксперт», она возглавит городскую администрацию. Ей также предстоит координировать работу Комитета по информатизации и связи.