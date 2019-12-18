Twitter разблокировал аккаунт Россотрудничества

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Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества, но объяснений блокировки не представил, заявили в пресс-службе ведомства. При этом пост о Дне Конституции, после которого произошло ограничение доступа к аккаунту, не восстановлен.
Twitter разблокировал аккаунт Россотрудничества
  • Reuters

«Twitter сегодня прислал стандартное письмо, что доступ восстановлен. Никаких объяснений блокировки аккаунта не предоставлено. Стала снова доступна возможность делать посты», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняет агентство, Twitter 13 декабря заблокировал аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции. Сама публикация была удалена.

«Пост о Дне Конституции не вернули. Мы сейчас попытаемся его ещё раз запостить», —  добавили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить блокировку ряда аккаунтов из России. 

Как указывали в ведомстве, речь шла об аккаунтах Россотрудничества, проекта «Хорошие новости» и председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александра Малькевича.

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