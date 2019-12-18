Три человека погибли при пожаре в доме в Якутии
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- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение СК.
«Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел трёх человек при тушении пожара в деревянном доме на участке Улуу Тогой, расположенном в 21 км от села Ломтука Мегино-Кангаласского района», — указывается в заявлении.
Отмечается, что специалисты уже осмотрели место происшествия и установили предположительный очаг пожара, изъяты материалы для проведения экспертизы.
Ранее на Алтае при пожаре в жилом доме погибли шестеро, включая четверых детей.
В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.