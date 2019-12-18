Три человека погибли при пожаре в доме в Якутии

Три человека погибли в результате возгорания, которое произошло в деревянном доме в Кангаласском районе Якутии.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел трёх человек при тушении пожара в деревянном доме на участке Улуу Тогой, расположенном в 21 км от села Ломтука Мегино-Кангаласского района», — указывается в заявлении.

Отмечается, что специалисты уже осмотрели место происшествия и установили предположительный очаг пожара, изъяты материалы для проведения экспертизы.

Ранее на Алтае при пожаре в жилом доме погибли шестеро, включая четверых детей.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.