Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Короткая ссылка
Шесть человек, среди которых двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края.

«При тушении пожара на улице Первомайская в населённом пункте Глубокое обнаружены тела шести человек — двое взрослых и четверо детей», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что в тушении принимали участие шесть человек и три единицы техники.

Обстоятельства гибели людей и причины пожара в настоящий момент выясняются.

31 августа спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили о двух пострадавших и 23 эвакуированных жильцах дома в Бийске, где произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить