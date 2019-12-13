Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек, среди которых двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края.

«При тушении пожара на улице Первомайская в населённом пункте Глубокое обнаружены тела шести человек — двое взрослых и четверо детей», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что в тушении принимали участие шесть человек и три единицы техники.

Обстоятельства гибели людей и причины пожара в настоящий момент выясняются.

31 августа спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили о двух пострадавших и 23 эвакуированных жильцах дома в Бийске, где произошёл пожар.