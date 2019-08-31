Спасатели эвакуировали 23 человека из-за пожара в доме на Алтае

Спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили о двух пострадавших и 23 эвакуированных жильцах дома в Бийске, где произошёл пожар.

«Личный состав пожарно-спасательной части №21 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю эвакуировал из здания 23 человека, в числе которых четыре ребёнка», — сообщается на сайте регионального ведомства.

По информации спасателей, два человека с травмами были доставлены в медицинские учреждения города Бийска.

На данный момент пожар ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее МЧС сообщило о трёх погибших в результате пожара в частном доме в Ростовской области.