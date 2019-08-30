Число жертв пожара на заводе в Нижнем Новгороде возросло до трёх

Пострадавший при пожаре на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде скончался в больнице. Таким образом, число жертв ЧП на предприятии возросло до трёх.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Он (пострадавший. — RT) находился в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, поскольку у него было поражено почти 90% поверхности тела. К сожалению, он скончался», — заявили в пресс-службе.

Ранее было возбуждено уголовное дело.

Возгорание на судоверфи «Красное Сормово» произошло в среду, 28 августа, на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.