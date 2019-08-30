Число жертв пожара на заводе в Нижнем Новгороде возросло до трёх

Короткая ссылка
Пострадавший при пожаре на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде скончался в больнице. Таким образом, число жертв ЧП на предприятии возросло до трёх.
Число жертв пожара на заводе в Нижнем Новгороде возросло до трёх
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Он (пострадавший. — RT) находился в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, поскольку у него было поражено почти 90% поверхности тела. К сожалению, он скончался», — заявили в пресс-службе.

Ранее было возбуждено уголовное дело.

Возгорание на судоверфи «Красное Сормово» произошло в среду, 28 августа, на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить