Число жертв пожара на заводе в Нижнем Новгороде возросло до трёх
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Он (пострадавший. — RT) находился в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, поскольку у него было поражено почти 90% поверхности тела. К сожалению, он скончался», — заявили в пресс-службе.
Ранее было возбуждено уголовное дело.
Возгорание на судоверфи «Красное Сормово» произошло в среду, 28 августа, на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.