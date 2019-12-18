В ОНК рассказали об условиях содержания экс-губернатора Сахалина

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края Виктория Макарчук рассказала об условиях содержания в тюрьме экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина.

«От Хорошавина каких-либо жалоб или обращений нам не поступало. Мы регулярно посещаем СИЗО, особое внимание уделяем условиям пребывания в камерах, где содержатся подростки, женщины и инвалиды, а также работаем по обращениям», — цитирует её РИА Новости.

По словам Макарчук, если в ОНК поступают обращения или жалобы от конкретного человека, то с ним встречаются, а его камера осматривается.

«Но именно Хорошавин ни на что не жаловался», — подчеркнула она.

Ранее адвокат Хорошавина заявил, что родственники и защита осуждённого потеряли с ним связь после его этапирования из Южно-Сахалинска в середине ноября. Позднее во ФСИН уточнили местонахождение Хорошавина.