В Свердловской области проводят проверку по факту смерти полуторамесячного ребёнка
- РИА Новости
Инцидент произошёл в посёлке Покровском.
«Предварительно установлено, что мальчик был доставлен в больницу его отцом, который заметил, что самочувствие ребёнка резко ухудшилось. Проведённые реанимационные мероприятия к положительному результату не привели», — заявил старший помощник главы регионального СУ СК России Александр Шульга.
Как показала экспертиза, ребёнок скончался от имевшегося у него заболевания, передаёт Tagilcity.ru.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребёнка в севастопольской больнице.