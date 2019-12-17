В Свердловской области проводят проверку по факту смерти полуторамесячного ребёнка

В Свердловской области организовали проверку по факту смерти полуторамесячного ребёнка, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл в посёлке Покровском.

«Предварительно установлено, что мальчик был доставлен в больницу его отцом, который заметил, что самочувствие ребёнка резко ухудшилось. Проведённые реанимационные мероприятия к положительному результату не привели», — заявил старший помощник главы регионального СУ СК России Александр Шульга.

Как показала экспертиза, ребёнок скончался от имевшегося у него заболевания, передаёт Tagilcity.ru.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребёнка в севастопольской больнице.