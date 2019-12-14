СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в севастопольской больнице

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребёнка в севастопольской больнице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

По имеющимся данным, дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Уточняется, что восьмилетний мальчик попал в больницу после того, как получил травму головы. Это произошло дома, «в бытовых условиях». Через некоторое время после госпитализации он умер.

Следователи уточняют обстоятельства получения травмы.

Ранее сообщалось, что следователи в Севастополе организовали проверку по факту смерти восьмилетнего мальчика.