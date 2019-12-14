СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в севастопольской больнице
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.
По имеющимся данным, дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Уточняется, что восьмилетний мальчик попал в больницу после того, как получил травму головы. Это произошло дома, «в бытовых условиях». Через некоторое время после госпитализации он умер.
Следователи уточняют обстоятельства получения травмы.
Ранее сообщалось, что следователи в Севастополе организовали проверку по факту смерти восьмилетнего мальчика.